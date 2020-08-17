İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden altı soruluk Kanal İstanbul anketi

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), “Kanal İstanbul Değerlendirme Araştırması” başlığıyla sunduğu ankette, katılımcıların cevaplandırması için altı soru yer aldı.

Kanal İstanbul’un kimler için yapıldığı ve halka faydalı olup olmayacağına ilişkin yurttaş görüşüne başvurulan ankette yer verilen sorular şöyle:

* Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

* Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz?

* Sizce Kanal İstanbul’un yapılması, İstanbul’un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir?

* Kanal İstanbul projesine harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

* Sizce Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?

* Kanal İstanbul Projesinin yapılmasını destekliyor musunuz?

KANAL İSTANBUL, HANGİ RİSKLERİ ORTAYA ÇIKARABİLİR?

İBB, Kanal İstanbul’un ortaya çıkarabileceği riskleri ise şöyle sıralamıştı:

* Göller, havzalar, tarım alanları, yaşam alanları, yer altı suyu sistemi ve şehrin tüm ulaşım sistemi projeden kritik şekilde etkileniyor. Tarım arazilerinin yok olması bir yana, İstanbul Boğazı ile yeni açılacak kanal arasına oluşacak olan adaya 8 milyonluk bir nüfusun hapsedilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor.

* Bu ucube projeyle, ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine 8 milyon hapsedilmiş olacak. Deprem anında bu denli yüksek bir nüfusu başka bir coğrafyaya nakledecek hiçbir devlet yoktur dünyada. Bu nasıl bir projedir Allah aşkına? Bu neyin aklıdır? Bakın konuşulan projedeki kanal yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde ve en dar yerinde 275 metre genişliğinde bir kanal. Sazlıdere ve Terkoz Havzaları içinden geçen bir kanal. Yani proje Sazlıbosna ve Terkoz Havza Alanlarını yok ediyor.

* Yer altı suları ve Terkoz Gölü'nün tuzlanması riski taşıyor. İstanbul'un içme suyu ihtiyacı için müthiş bir tehdit oluşturduğu net olarak anlaşılıyor. Tek başına bu bile, bu projenin yapılmaması için yeterli bir gerekçedir! İstanbul halkı deniz suyu mu içecek? Öte yandan proje bölgeye 1,1 milyon yeni nüfus getirecek.

* Yani 6 adet Beşiktaş veya 5 adet Bakırköy ilçesi nüfusu büyüklüğünde yeni nüfus eklenecek. Bu proje yüzünden 3.4 milyon yeni yolculuk oluşacak. İstanbul trafiği en az yüzde 10 artacak. 23 milyon metrekare orman alanı, 136 milyon metrekare tarım alanı yok olacak. Sazlıdere Barajı kalmayacak. Devlet Su İşleri (DSİ) bu yüzden projeye olumsuz raporu verdi. Rapora göre su ihtiyacını karşılayan havzaların yüzde 29'u yok olacak. Kanal inşaatı ile birlikte devasa hafriyat oluşacak. TMMOB raporuna göre 2.1 milyar metreküp hafriyat çıkacak. İstanbul trafiğine günlük 10 bin hafriyat kamyonu katılacak. Hafriyatın nereye döküleceği belirsiz! Çıkan hafriyat, örneğin; Güngören-Esenler-Bağcılar ilçelerinin üzerine dökülse bu ilçeler yaklaşık 30 metre yükselecek.”

“Kanal İstanbul Değerlendirme Araştırması” başlıklı ankete buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.