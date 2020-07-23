İstanbul Esenler’de 5 yıl önce ‘staja gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı hala kayıp

23 Temmuz 2020 Perşembe, 09:09

Esenler'de 2015 yılında lise son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Yeliz Güner, staj yaptığı Beyazıt’taki kuyumcu dükkanına gitmek için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Aradan geçen 5 yıla rağmen kızlarına bir türlü kavuşamayan aile, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu. Güner’in annesi ise kısa bir süre önce rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve kanser olduğu öğrenilen anne, kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

“KAÇIRILDIĞINI VE TEHDİT EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Kızının kaçırıldığını düşündüklerini söyleyen baba Murat Güner, “Kızım 28 Temmuz 2015’te kayboldu. ‘Staja çıkıyorum’ diye evden ayrıldı, bir daha haber alamadık. Kaçırıldığını ve tehdit edildiğini düşünüyoruz. Bizim bildiğimiz bir sorunu yoktu. Evde de bir sorun yaşamadık kendisiyle. Ben bu zamana kadar kendisine bir türlü ulaşamadım, o yüzden devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Annesi de yoğun bakımda makinaya bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Bağırsak ameliyatı geçirdi, kolon kanseri dediler. Annesinin tek isteği var; onu görmek. Bize ölmeden önce onu görmek istediğini söyledi. O yüzden neredeyse çıksın gelsin, belki annesi onu hisseder ve gözlerini açar” dedi.

Abla Kader Güner ise, “Kardeşim 28 Temmuz 2015’te kayboldu. Annem onu sabah işe gidiyor diye uğurladı. Normalde saat 17.00-18.00’de dönmesi lazımdı. Dönmeyince annem meraklanıyor ve telefonunu arıyor ulaşılamıyor. Sonra kayboldu zaten, o zamandan beri de haber alamıyoruz. Ben kaçırıldığını düşünüyorum, çünkü sevgilisi olsa ve ona kaçsa sonrasında bize haber verirdi. Biz alıkonulduğundan şüpheleniyoruz. Eğer öyle bir şey varsa bize dönsün. Ben kardeşi olarak büyüklerimizden yardım istiyorum. Annemin durumu da hiç iyi değil ve şu an onu bekliyor. Gelmesini istiyoruz hepimiz. Zaten bir hafta oldu hastaneye yatalı” şeklinde konuştu.