İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden 'vakalarda en düşük seviye' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

(DHA)
05 Haziran 2021 Cumartesi, 11:18
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden 'vakalarda en düşük seviye' açıklaması
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Memişoğlu,koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana  İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz.  Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.


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