İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Atların yerini bilmemize imkan yok

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:14

Adalar’da faytonlardan kurtarılıp sahiplendirildikten sonra kaybolduğu belirtilen atlarla ilgili kurumlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun atlarla ilgili sorumluluğun Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olduğunu söylemesi üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sahiplendirilmiş atların ‘denetim ve kontrolü’ Sayın İmamoğlu’nun iddia ettiği gibi İl/İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir. Bahse konu atlar İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır. Adalar’daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında “At Sahiplendirme Taahhütnamesi’ imzalanarak, iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Adalar'da bulunan tüm atların 2011 yılından itibaren çiplendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Uygulanan çipler, atların ‘tanımlama numarasından’ ibaret olup bu çiplerin ‘uzaktan veya uydudan izlenmesi’ gibi bir durum söz konusu değildir. Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri’nin atların yerini bilmelerine imkan yoktur.”

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayıp atlara ilişkin olarak şu ifadeleri kullamıştı:

“1179 atı teslim aldık, bu atları satın aldık. 860’ını sahiplendirdik. Kime? Tarım Bakanlığı’nın da iş birliğiyle beraber bize başvuran kurum ve kuruluşlara sahiplendirdik. Bu atları satın alan biz Tarım Bakanlığı ile iş birliği yaptık, sonra bütün nakliyesini her şeyini biz üstlendik. Bu götürüp teslim ettiğimiz atların hepsine çip takıldı. Biz takmadık Bakanlık taktı. Çip bizim tarafımızdan değil Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız soruyor 'nerede o atlar?' diye. Sayın Pakdemirli bir açıklama yapsana. Kayıp at varsa bunu bulacak olan Tarım Bakanlığı. Dörtyol’da bir olay ortaya çıktı. Bunlar çipliydi. Takibi onlar yapacak biz değil. Tarım Bakanlığı’na ait sorumluluk nerede hangi ilçeye erilmişse o ilçenin tarım müdürlüğünde. Dönüp dönüp ‘Ekrem İmamoğlu atlar nerede?’ Allah’tan korkun. Tarım Bakanı bunlara cevap versin biz değil. Elleri arkada niye yürüdü diye soruşturma açacağınıza buna açsanıza.”







