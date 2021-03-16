‘Adalar’da atlı faytonu biz kaldırdık’ iddiasında bulunanlar, tüm Türkiye’de niye kaldırmıyor?

16 Mart 2021 Salı

Geçen hafta, TBMM’de AKP temsilcileri ile hayvan hakları savunucuları arasındaki toplantıda ilginç bir şey oldu. Söz aldığımda konuyu atlı faytonlara getirdim ve yasa teklifi ile bu zulmün tüm ülkede sona erdirilmesi gerektiğini söyledim.

Nedenini anlatırken Adalar’daki atlı faytonların kaldırılmasını örnek gösterdim. “Yıllar boyunca çok sayıda aktivist mücadele etti, yönetim değişti, ruam hastalığı çıktı ve karar alınarak kaldırıldı” şeklinde süreci özetleyen bir cümle kurdum ve şunu ekledim:

“Siz bu yeni yasayla tüm Türkiye’de atlı faytonları kaldırmazsanız, biz benzer şekilde tek tek belediyelerle yıllarca mücadele etmek zorunda kalacağız ve bu arada atlar eziyet çekmeye, ölmeye devam edecek.”

Bunun üzerine AKP İstanbul Milletvekili Serap Yahşi Yaşar, “Hayır, Adalar’da atlı faytonu biz kaldırdık, kalsın diyenler vardı!” diyerek itiraz etti ve diğer milletvekilleri de söze karışınca aynı anda konuşan birçok kişinin arasında sesimi duyurmaya çalışarak “Ben sadece süreci özetledim, sonuçta öyle olmadı mı?” dedim.

“Biz kaldırdık!” itirazları sürünce, “Ben burada o, şu, bu, isim peşinde değilim. Olanları biliyorum ama madem biz kaldırdık diye yapılanı sahipleniyorsunuz, samimiyseniz yeni yasada bütün atlı faytonları kaldırın!” dedim. Ona yanıt gelmedi...

***

Ama toplantıya verilen arada yanıma Serap Yahşi Yaşar geldi. “CHP’ye iltimas geçemezsiniz, komisyon tutanaklarını okuyun, Gülizar Biçer Karaca kalsın derken biz kalksın dedik. Biz kaldırdık atlı faytonu” dedi.

“Ben konuşurken hiçbir parti ya da kişi adı vermedim, şimdi siz yapıyorsunuz bunu. Tüm süreci çok yakından biliyorum. Bir ara Adalar’da sembolik oranda atlı fayton kalsın önerisi vardı. Her partiden farklı düşünenler olmuştur. Beni parti ilgilendirmez” diyerek yanıt verdim. “Olur mu beni çok ilgilendirir, ben siyasetçiyim” dedi.

Bu yazıyı yazmadan önce Gülizar Biçer Karaca’yı aradım. Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu olarak Adalar’da inceleme yaptıktan sonra, raporda atlı faytonların ulaşım aracı olmaması gerektiği, ancak sınırlı sayıda faytonun bulundurulabileceği şeklinde görüş yazıldığını söyledi. Kendisinin de komisyon üyesi diğer üyelerin de aynı raporda imzasının olduğunu belirtip “Bunun dışında bir önerim olsa çekince koyardım” dedi.

Ekim 2019 tarihli raporu, o dönemde kendi içinde çelişen bu öneri nedeniyle de eleştirmiştim. Öneri aynen şöyleydi:

“Bu çerçevede Komisyonumuz, faytonların tüm yurtta bütünüyle kaldırılmasının uygun olacağı değerlendirmesini yapmıştır. Ancak faytonların yüzyıllardır kullanıldığı, tarihi ve kültürel miras değeri taşıdığı bazı noktalarda, belirlenecek standartlar dahilinde, atlı fayton çalıştırılmasına izin verilebileceği değerlendirilmektedir.”

Komisyonun tutanaklarını da okudum. Partiler adına konuşanlar, Adalar’da atlı faytonların sayısının azaltılması ama koşullarının iyileştirilerek belli bir oranda kalması yönünde görüş birliğine varmış.

***



Rapor açıklandıktan sonra, ruam yüzünden atlar katledilince İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ile yaptığımız görüşmede de “Atlı faytonları yüzde 95 oranında kaldıracaklarını, kendisine sembolik bir oranda faytonun kalması yönünde bir talep iletildiğini ama henüz karar vermediklerini” söylemişti. Görüşmemizden birkaç gün sonra, “Vicdanen ben de faytonun kalmasını istemiyorum” diye açıklama yaptı, UKOME’den atlı faytonu kaldırma kararı çıktı ve kaldırıldı.

Bu durumda Serap Yahşi Yaşar, UKOME’de ya da İBB yönetiminde olmadığına göre, komisyon raporunda imzası bulunduğuna göre nasıl “Adalar’da atlı faytonu biz kaldırdık” diyor?

Hayvan hakları, partiler üstü bir konudur; benim hiçbir partiyle ilgim yok. Partizanlık yaparak hayvan özgürlüğü mücadelesi veremezsiniz. Ben, kim hayvan sömürüsüne, esaretine son verirse onu söylerim.

Şimdi de geçen hafta TBMM’de söylediğimi burada yineliyorum ve diyorum ki:

Adalar’da atlı fayton kalsın diyenlere karşın, o zulmü kaldıranın iktidar partisi olduğunu iddia ediyorsanız, o zaman tüm Türkiye’de de kaldırın, biz de bunu takdir edelim!

Hem iktidar partisi bunu yaparsa, Adalar’daki atlara rehabilite alanı olması için arazi vermeyen Tarım Bakanlığı, bu kez arazi sağlayabilir. Bu olursa, Adalar, İzmir ve Antalya’daki uygulamaların aksine, o atlar bir sömürüden kurtulup diğer bir sömürüde kullanılmak üzere başka kurumlara da verilmez!

Alın bu kararı, bekliyoruz.