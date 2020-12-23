İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Latin Katolik Episkoposluğundan alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla 2 Aralık'tan bu yana İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez, dün akşam saatlerinde 68 yaşında yaşamını yitirdi.
Gonzalez için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez'in yaşamını yitirmedsini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.
Vali Yerlikaya, Gonzalez'in ailesine, yakınlarına ve Latin Katolik Cemaati'ne baş sağlığı dileğinde bulundu.
İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLI MESAJI
İmamoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Koronavirüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Lideri Msgr. Rubén Tierrablanca González maalesef aramızdan ayrılmıştır. Ailesine, yakınlarına ve Latin Katolik cemaatine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Lideri Msgr. Rubén Tierrablanca González maalesef aramızdan ayrılmıştır. Ailesine, yakınlarına ve Latin Katolik cemaatine başsağlığı ve sabırlar dilerim.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 23, 2020
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