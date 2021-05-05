İstanbul Modern’den çocuklara atölye
İstanbul Modern’in Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı’na katılan çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.
Atölye, sanatçıların tanıdık herhangi bir nesne ya da figüre benzetme kaygısı olmaksızın duygularını ve fikirlerini, renkler ve şekillerle aktardıkları soyut resimlere odaklanıyor. Renk ve şekillerin tarihte neden üretilmiş olabileceğini yorumlayarak başladıkları çalışmada çocuklar renk kullanımı ve üretim biçimleriyle birbirinden ayrışan lirik ve geometrik soyut çalışmaları karşılaştırıyorlar. 4-7 yaş ve aileler için 8 Mayıs 11.00-12.00 / 8-12 yaş çocuklar için 9 Mayıs 11.00-12.00.
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