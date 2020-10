İstanbul ‘sahnemiz’ oldu

07 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Hafta sonları Koşuyolu’nda, Kadıköy Rıhtımı’nda ve Moda/Bahariye taraflarında aynı tip kulaklıklarla yürüyen, koşan veya dans eden bir grup insan görürseniz şaşırmayın. İsterseniz şaşırabilirsiniz de çünkü onlar da sizi bir tiyatro oyunundaymış gibi izliyor, hareket ve davranışlarınızı gözlemliyor ve sorguluyor. Ama onların sizden farkı şu: O bir grup insan robotik bir sese sahip “yapay zekâ” tarafından yönlendiriliyor. O ses size karşıya geç derse geçiyorsunuz, köprünün üzerinde dur derse duruyorsunuz. Hatta size açık açık sürü olduğunuzu, kendisinin de çoban olduğunu söylüyor. Karanlık bir tarafı da var bu yapay zekânın, sık sık size varoluş sorgulamaları yaptırıyor. Yapay zekâ, aslında sizden şehrin dinamiklerini gözlemlemenizi bekliyor; gündelik koşuşturmalarla bulunduğumuz sokaklarda, AVM’lerde veya bir sahilde şehir pratiğiyle olan ilişkilerimizi düşünmeye çağırıyor.

KULAKLIKTAN GELEN SES

Beykoz Kundura’nın Kundura Sahnesi, “belgesel tiyatronun” tanınmış topluluklarından Berlinli Rimini Protokoll’ün dünyanın farklı şehirlerinde büyük ilgiyle karşılanan “Remote X” performansını İstanbul’a getirdi. Katılımcılar, yapay zekâ ile insan davranışlarını gözlemlerken, adım adım sese aşina oluyor ve yolculuk boyunca stereofonik sesler, film müzikleri gibi farklı özgün ses tasarımlarının yönlendirmesiyle şehrin dokusunun kendi tınısına dönüşebileceğine ve şehirle bambaşka bir ilişki kurulabileceğine şahit oluyorlar. Kadıköy Belediyesi’nin desteklediği etkinlik Koşuyolu’ndaki Manolya Parkı’nda başlayıp Bahariye’de son buluyor.

Rimini Protokoll’ün kurucularından Stefan Kaegi’nin tasarladığı ve yönettiği, gittiği her şehirde oranın kendine has dokusuna, gündemine ve yerel kültüre adapte ederek sunulan “Remote X”, 2013 senesinde Berlin’de ilk performanslarını yaptı. Ardından bugüne kadar Londra, Paris, Lizbon, Milano, Madrid, Kopenhag, New York, Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santiago, Moskova, St. Petersburg, Kiev, Tahran, Hong Kong, Şangay ve Abu Dabi dahil olmak üzere 50’nin üzerinde farklı şehirde izleyicilerle buluştu. İstanbul uyarlamasının yönetmenliğini ise Jörg Karrenbauer yaptı.

Türkçe ve İngilizce seçenekleriyle sunulacak olan performanslara bilet almak ve Kundura Sahne’nin “Remote Istanbul”a paralel olarak düzenleyeceği atölye etkinlikleri ve çevrimiçi gösterimlere katılmak için beykozkundura.com adresi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir. Etkinlik 15 Kasım’a kadar hafta sonları yapılacak.