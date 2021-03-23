İstanbul Tuzla'da lüks sitede isyan: Ölüm tehditleri alıyoruz

23 Mart 2021 Salı, 12:23

Tuzla'da bulunan 250 dairelik lüks bir sitede, inşaat firması geçici olarak site yönetimini üstlendi. İddialara göre, son 3 aydır yönetimin yapmış olduğu bazı uygulamalar ve cezalar site sakinlerini canından bezdirdi.

"İŞLERİNDEN ATILMASINI TALEP EDİYORLAR"

Ceza kesilen daire sakinlerinin avukatı ve site sakini Hakan İnce, "Yaklaşık 40 tane kat malikinin avukatlığını yapıyorum. Burada çok ilginç şeyler oluyor. Gerçekten çok fazla insan mağdur. Özellikle KVKK kapsamında kamera görüntülerini alarak insanların şirketlerine mailler atılıyor. Buna ilişkin 3-4 tane dava açtık. Maillerde bu şahıs, sosyal mesafeye uymuyor veya taşkınlık çıkarıyor diyor. Kendisine muhalif gördüğü kişilerin görüntülerini alıp şirketlerine gönderiyor ve bu şahısların terörist ve çete olduğunu yaftalayarak bunların işlerinden atılmasını talep ediyorlar. Bunlar çok ciddi suçlamalar, çok ciddi suçlar" dedi.

"MUHALİF GÖRDÜĞÜ VEYA SEVMEDİĞİ KİŞİLERE ASGARİ ÜCRET CEZASI ADI ALTINDA CEZALAR KESİYOR"

Site yönetiminin cezaları kesmek adına bir yetkisi olmadığını kaydeden İnce, "Bu cezaları polis de kesemiyor. Polis arkadaşları çağırdığımız da kendileri de söylüyor. Burada ceza kesme yetkisi tamamen valiliklerdedir, kaymakamlıklardadır. Site yönetimi sokağa çıkma yasağı olsun olmasın kendisine muhalif gördüğü veya sevmediği kişilere asgari ücret cezası adı altında cezalar kesiyor. Bunu Valiliğe de göndermiyor, kendisi tahsil etmeye çalışıyor. Bir kat malikine sosyal mesafeye uymamak ve maskeyle ağzı kapatmamak şeklinde bir ihtar gönderiyor. Buna ilişkin bin lira ceza kesiyor. Bin liralık cezayı da icraya koyuyor. Kendisini alacaklı görüyor. Bu usulsüzdür, kişilerin huzurunu bozma suçunu da meydana getirmektedir" diye konuştu.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ, SİTEYE SOKULAMAMA TEHDİTLERİ ALIYORUZ"

Site sakini Bora Ergünsel ise, "5 kuruş borcu olmayan insanın elektriği, suyu, doğalgazı kesilirse zorla ne hissederse onu hissediyorum. Evime huzurla girmek istiyorum başka bir şey istemiyorum. Ama her akşam polisle geldiğimiz an kapılarımız açılıyor. Tek sorunumuz birilerine itiraz etmek, hesap sormak. Aynı şekilde telefonla tehditler alıyoruz. Ölüm tehditleri alıyoruz, siteye sokulamama tehditleri alıyoruz. Kayıtların hepsi mevcut. Evde koronavirüsten yattığımız bir dönemde bile başka bir yerde bulunup dükkan bastığımız iddiasıyla mahkemeye verildik. Tehditler ve yıldırma politikasıyla başımıza gelmeyen kalmadı. Evde huzurla oturmak isterken günümüz akşamımız sürekli karakolda geçiyor" şeklinde konuştu.

"KENDİMİZİ ESİR KAMPINDA GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Sitede oturan Avukat Didem Kasapoğlu, kat maliki olduğu halde haklarını arayamadığını söyledi ve "Asgari ücret cezası, adı altında cezalar kesiliyor ve bunları ödemediğimiz takdirde otoparkımıza giremiyoruz. Aynı zamanda kovid döneminde su sayaçlarımız yönetim tarafından sökülüyor, sıcak suyumuz kesiliyor. Kendimizi esir kampında gibi hissediyoruz. Ödediğimiz aidatlar da az aidatlar değil, bin liralara yakın aidatlar. Her ay ne ödediğimizi bilmiyoruz. Bu hususta da tabii hukuk ve ceza olarak birçok yola başvurduk. 250 kat maliki olarak ciddi şekilde mağduruz. Otoparka giremiyorum çünkü asgari ücret cezasını ödemedim. Bin lira, iki bin lira, 10 bin liraya kadar cezalar var. Bu tümüyle yönetimin keyfi uygulamasına kalmış bir şey. Benim bildiğim yaklaşık 40 daire ceza aldı. Çünkü söz konusu kat maliklerinin avukatlığını da yürüttüğümüz için. Bu hususta biz hedef gösterildik. İstanbul Barosu da bazı soruşturmalarda yanımızda müdahil oldu. Yakın zamanda da katledilen avukat meslektaşımızın başına gelenlerin bizim de başımıza gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİTE YÖNETİMİNE SUÇ DUYURUSU

Site sakini Avukat Hakan İnci de yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sitede yaklaşık 1,5 yıldır ikamet ettiğini ve 30'a yakın site sakininin avukatlığını yaptığını belirten Avukat Hakan İnci, emniyetteki ifadesinde site yönetiminde bir şirketin bulunduğunu ve şirket yöneticisi Nihat Ş'nin öz oğlunu vekaleten siteye yönetici olarak atadığını iddia etti.

YÖNETİME 30'A YAKIN KAT MALİKİ DAVA AÇMIŞTI

İnci'nin ifadesinde “Şahsın aidatlara ciddi oranda zam yapması site ortak alanına çit çekerek işgal etmesi üzerine 30'a yakın kat maliki tarafından bu şahsa dava açılmıştır. Anadolu 8. Hukuk Mahkemesi söz konusu dosyada hukuka ayrılık tespit edilmiştir. Ayrıca bu şahsa ait 42 bağımsız bölüm hiçbir aidata katılmamaktadır. Bu ve buna benzer davaları avukat olarak yürüttüğüm için bu şahıs tarafımı arayarak tehdit etmiştir. Eşime ve bana hakaret etmişlerdir bunlarla ilgili Başsavcılığa sunduğum suç duyurusu dilekçesine takipsizlik kararı verilmiştir" dediği öğrenildi.

CEZALARIN BEDELİNİ DE KENDİ HESABINA İSTEDİLER

Nihat Ş'nin su saati sökülmesi problemini konuştukları sırada saldırması ve hakaret etmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kişiye 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan dava açıldığı belirtilen ifadede Avukat İnci “Son bir haftadır seçim tarihi açıklandığından beri yönetim, dava açan kat maliklerini çeşitli bahanelerle otoparklara almamaya başlamıştır. Yönetimin böyle bir yetkisinin olmadığına ilişkin Yargıtay kararlarını da sunuyorum. Yönetim özellikle bana, aileme ve kendisine dava açan site maliklerine sosyal mesafe, maske takmama gibi cezalar kesmiştir ve bu cezaların bedelini de kendi hesabına istemiştir. Buna ilişkin kesilen cezaları ve buna ilişkin icra takiplerini de ibraz ediyorum. Son günlerde ciddi şekilde rahatsızlık yaratan otoparka almama olayı sebebiyle neredeyse her gün siteye polis gelmektedir. Bu husus toplumsal olaylara sebebiyet verecek şekilde tehlike vermektedir."

DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM

Avukat İnci, site araçlarının otoparka alınmaması üzerine araç girişindeki bariyeri iple bağladığını, yönetimin kendisinden 'Mala zarar verme' suçundan şikayetçi olduğunu ifade ederek, bariyerlere zarar verilmediği, kendisine iftira atıldığını kaydetti.

Avukat İnci, ifadesinde “Site kameralarından takip ederek sosyal mesafe maske cezası gibi cezalar keserek kendi namına ve hesabına cebri icra yoluna başvuran huzur ve sükunumuzu bozan ayrıca mülkiyetimize girmeyi engelleyen site yönetiminde yer alan Nihat Ş', Mehmet Emin Ş ve Yusuf E'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Söz konusu suç duyurusuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması bekleniyor.