İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya'da namaz açıklaması

23 Temmuz 2020 Perşembe, 10:25

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Sözlerine "Misafirlerimiz maske, seccede, sabır ve anlayışla gelsin" ifadeleriyle başlayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kadınlar için 2 erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı nokta namaz için ayrıldı. Namaz alanına girişler polis kontrolü sonrası yapılacak. Girişlerin kolay olması için misafirlerimizin yanında sırt çantası getirmemesini rica ediyoruz. Cuma saat 10.00'dan itibaren girişler başlayacak. Giriş alanında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Toplam 101 ambulans görev yapacak."

"TOPLU TAŞIMA KULLANIN"

İl dışından gelen misafirler için Yenikapı etkinlik alanı tahsis edilmiştir. Misafirlerimiz Yenikapı'dan ücretsiz taşınacak. 200 metrelik mesafeye yürüyerek ulaşılacak. Tarihi Yarımada'ya giden yollar saat 20.00'de kapanacak.".

Bütün misafirlerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz."