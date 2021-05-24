İstanbul'a inen Kenan Karaman, "transfer" sorusunu yanıtladı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:50

A Milli Takım kampına katılmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye gelen Kenan Karaman, transferi konusunda açıklamada bulundu.

Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki golcü, "Türkiye de, Avrupa da olabilir. Henüz karar vermedim, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kesin kararımı vereceğim" dedi.

