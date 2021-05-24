İstanbul'a inen Kenan Karaman, "transfer" sorusunu yanıtladı

Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan ve Türkiye'ye transferi konuşulan milli futbolcu Kenan Karaman, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

DHA
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:50
İstanbul'a inen Kenan Karaman,
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A Milli Takım kampına katılmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye gelen Kenan Karaman, transferi konusunda açıklamada bulundu.

Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki golcü, "Türkiye de, Avrupa da olabilir. Henüz karar vermedim, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kesin kararımı vereceğim" dedi.


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