İstanbul'a inen Kenan Karaman, "transfer" sorusunu yanıtladı
Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan ve Türkiye'ye transferi konuşulan milli futbolcu Kenan Karaman, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım kampına katılmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye gelen Kenan Karaman, transferi konusunda açıklamada bulundu.
Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki golcü, "Türkiye de, Avrupa da olabilir. Henüz karar vermedim, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kesin kararımı vereceğim" dedi.
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