İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'
Bahçelievler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir ilçe sakinine 1 liralık gıda yardımı yapıldı.
İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilçe genelindeki yardıma muhtaç aileleri tespit ederek gıda yardımı çalışmalarına devam ediyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Vakfın sosyal yardımlaşma programına kayıtlı bir ilçe sakinine geçen gün "2021 gıda yardımı" adı altında 1 lira verildi.
1 lira, C.A isimli Bahçelievler sakininin PTT hesabına gönderildi.
"1 liradan başka yardım yapılmadı"
1 liralık "yardımın" yattığını e-devlet uygulaması vasıtasıyla öğrendiğini söyleyen C.A, "Bir yanlışlık olduğunu düşünüp PTT hesabını kontrol ettim. 1 lira dışında yapılan başkaca herhangi bir yardım yoktu" dedi.
C.A., geçen yıl aynı vakıf üzerinden kendisinin ve eşinin toplamda 1200 lira gıda yardımı aldığını söyledi.
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