1.100 TL'lik pandemi yardımı teslim ediliyor! Derya Yanık açıkladı
Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1.100 TL tutarındaki tam Kapanma Sosyal Yardım ödemelerinin teslim edilmeye başladığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.
820 BİNİ AŞKIN İHTİYAÇ SAHİBİ HANE
Bakan Yanık, "Ramazan Bayramı’na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız." açıklaması yaptı.
PANDEMİ DESTEK YARDIMI
Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını belirten Bakan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunu söyledi.
NASIL YAPILIYOR?
Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemeleri salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.
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