İstanbul'da 11 ilçede IŞİD operasyonu:17 gözaltı
İstanbul’da, terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen yabancı uyruklu üyelerine operasyon düzenlendi. Gece yarısı eş zamanlı yapılan baskında 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunmak amacıyla farklı tarihlerde yurda giriş yapan yabancı şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında TEM Şube ekipleri gece yarısında İstanbul’un 11 ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 17 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bu adreslerden biri olan Başakşehir Güvercintepe Mahallesindeki bir eve özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak eve girdi.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. İl genelindeki aramaların ardından 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma