İstanbul'da 'Aytaç Ünsal' gözaltıları
İstanbul'da polis, durdurduğu 4 kişiyi, yaptığı üst aramasında “Halkın Avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilsin TAYAD'lı Aileler" yazılı pankart bulması üzerine gözaltına aldı.
Üsküdar'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurduğu 4 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin sözkonusu kişilerin ölüm orucundaki Avukat Aytaç Ünsal'a destek amaçlı pankart taşıması olduğu belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 31.08.2020 günü yapılan çalışmalarda; İlimiz Üsküdar İlçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların yapılan üst aramasında “Halkın Avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilsin TAYAD'lı Aileler" yazılı pankartın olduğu anlaşılması üzerine; Utku U., Ali D., Abdullah P. ve Emin A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar 02.09.2020 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi.
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