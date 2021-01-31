İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

31 Ocak 2021 Pazar, 10:00

Kuraklık nedeniyle son aylarda, barajlardaki doluluk oranı tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından geçen haftalarda yaşanan yağışlar baraj seviyelerinde artış sağladı.

İSKİ verilerine göre; 30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 726 bin metreküp oldu.

31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %40,39'a yükseldi.

İSKİ'den yapılan son açıklama şu şekilde: