İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
Kuraklık nedeniyle İstanbul'da barajlarda doluluk oranlarının düşmesinin ardından yağışlar umut olurken, İSKİ sosyal medyadan İstanbul'daki su kaynaklarında son durumu paylaştı.
Kuraklık nedeniyle son aylarda, barajlardaki doluluk oranı tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından geçen haftalarda yaşanan yağışlar baraj seviyelerinde artış sağladı.
İSKİ verilerine göre; 30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 726 bin metreküp oldu.
31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %40,39'a yükseldi.
İSKİ'den yapılan son açıklama şu şekilde:
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