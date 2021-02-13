İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

AA
13 Şubat 2021 Cumartesi, 23:08
İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler