İstanbul'da bir kafede önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı
İstanbul Esenyurt'ta, internetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı. O anlar ise olayın yaşandığı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi internetten tanışıp kafede buluştuğu kadının çantasından para çaldı. Aldığı paralarla hesabı da ödeyen şahıs daha sonra kayıplara karıştı.
Olay, 8 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Meydanı’nda bulunan bir kafede gerçekleşti. İddialara göre, bir kadın internetten tanıştığı bir kişi ile kafede buluştu. Bir süre erkekle sohbet eden kadın, daha sonra tuvalete gitmek için masadan kalktı. Masada tek kalan şahıs, kadının çantasında bulunan bir miktar parayı alarak cebine koydu. Daha sonra garsondan hesabı isteyen erkek, hesabı da ödeyerek kayıplara karıştı. Masaya geri dönen kadın, çantasını kurcaladığında parasının olmadığını gördü. Kafe çalışanlarına durumu anlatan kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığın ortaya çıkması üzerine kayıtlarla beraber polis merkezine giden vatandaş, erkekten şikayetçi oldu. Yaşananlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
“HESABI DA ÖDEYİP GİTTİ”
Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan kafe çalışanı Furkan Özkan, “Hanımefendi ve beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken, beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gidiyor. Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik kamerasından bakınca durumu fark ettik” dedi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.
Video Haberler
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
- Metrobüs durağında ortalık karıştı! Kavga anı kamerada
- İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
- Özdemir'den 'metro' tepkisi: Allah akıl fikir versin
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Diyanet'ten şimdi de Açık büfe fetvası
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Bunları camiye sokmayın çağrısı
- En yaygın semptomlar değişti
- Konut fiyatları rekor kıracak
- 'Fuhuş' operasyonunda ele geçirildi
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı