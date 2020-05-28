İstanbul’da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu

28 Mayıs 2020 Perşembe, 12:20





Yerlikaya'nın Twitter hesabından paylaştığı videoda, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Camisi ile Çamlıca Camisi'nin görüntüleri yer aldı.





Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor





Listeye, "http://www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin- ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47" linkinden ulaşılabiliyor.

29 Mayıs Cuma günü

Özlem ve hasret bitiyor.



İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi.



Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız.



Allah kabul etsin.https://t.co/N1zsIefmvV… pic.twitter.com/6o8R7rj40s — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 28, 2020



