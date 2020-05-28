İstanbul’da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu bir video ile yaptı.

AA
28 Mayıs 2020 Perşembe, 12:20


Yerlikaya'nın Twitter hesabından paylaştığı videoda, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Camisi ile Çamlıca Camisi'nin görüntüleri yer aldı.


Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor


Listeye, "http://www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin- ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47" linkinden ulaşılabiliyor.


Video Haberler