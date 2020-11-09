İstanbul'da erkek cesedi bulundu, darp izlerine rastlandı
Tuzla'da erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin vücudunda darp izlerine rastlandı
Tuzla'nın Göçbeyli mevkisinde hayvanlarını otlatan bir çoban, yol kenarındaki ağaçlık alanda 34 AC 4592 plakalı aracın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Çoban durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde vücudunda darp izlerine rastlanan ve üzerinden kimlik çıkmayan 40-45 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma