İstanbul’da gerçekleştirilecek 'Afganistan Barış Süreci Konferansı'yla' ilgili kritik iddia
İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar tarafından Afganistan'daki barış sürecinin tamamlanması için İstanbul'da gerçekleştirilecek zirveyle ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.
Afganistan müzakerelerinde tıkanıklığın aşılamaması ve ABD'nin taahhüt ettiği yabancı güçlerin çekilme tarihinin yaklaşması nedeniyle gözler İstanbul’da gerçekleştirilecek İstanbul’daki zirveye çevrildi. 24 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen “Afganistan Barış Süreci Konferansı'yla” ilgili Reuters tarafından bir iddia ortaya atıldı.
Reuters’ın haberinde, ABD'nin girişimiyle Türkiye'de yapılacak olan Afganistan barış görüşmeleri Taliban'ın katılmayacak olması nedeniyle ertelendiği öne sürüldü. İngiliz haber ajansına konuşan üst düzey bir Afgan hükümet yetkilisi, "İstanbul'da görüşme olmayacak çünkü Taliban belirlenen tarihlerde katılmayı reddetti" dedi.
İstanbul’da gerçekleştirilecek konferans, Afganistan'daki merkezi hükümet ile hükümete karşı silahlı mücadele yürüten Taliban güçlerini bir araya getirmeyi ve ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmeyi tamamlayacağı 11 Eylül tarihinden önce anlaşma sağlanmasını hedefliyordu.
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