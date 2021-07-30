İstanbul'da IŞİD operasyonu; 6 gözaltı
İstanbul'da IŞİD terör örgütüne düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik İstanbul'da 8 ilçede 10 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda sonucu 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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