Şoygu’dan kritik açıklama: 'IŞİD militanları Afganistan'a ilerliyor'
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, terör örgütü IŞİD militanlarının Afganistan’a doğru ilerlediklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan’la ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Suriye, Libya ve diğer ülkelerden Afganistan'a terör örgütü IŞİD militanlarının gittiğini belirtti.
Şoygu eğer Afganistan kaynaklı herhangi bir güvenlik tehdidi oluşursa Rusya'nın müttefiki Tacikistan'a oradaki üssünden askeri destek sağlayacağını açıkladı. Rusya Savunma Bakanı, terör örgütü militanlarının bu konuda çok ciddi şekilde organize olduğunu ifade etti.
‘TACİKİSTAN’A ASKERİ DESTEK SUNARIZ’
Şoygu, “Sınırda yaşanan olaylar ve militanların Tacikistan topraklarına sızma girişimleri elbette göz ardı etmiyoruz. Tam da bu yüzden kesin olarak şunu söyleyebilirim. Müttefikimiz için, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi için bir tehdit oluşması halinde Rusya elbette karşılık verecektir, bu karşılık ilk olarak da Tacikistan’daki 201. üs ile verilecektir” diye konuştu.
Şoygu, 201. üssün Tacikistan’da ve bölgedeki güvenlik ve huzuru muhafaza etmek için orada olduğunu belirtti.
-Sputnik Türkçe
Video Haberler
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! İşte olayın ayrıntıları...
- DEVA'nın kurucu ismi siyaseti bıraktı
- AKP'li Ali İhsan Yavuz yine 'bir şey' dedi
- Basın toplantısında gergin anlar