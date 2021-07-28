Şoygu’dan kritik açıklama: 'IŞİD militanları Afganistan'a ilerliyor'

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:20

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan’la ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Suriye, Libya ve diğer ülkelerden Afganistan'a terör örgütü IŞİD militanlarının gittiğini belirtti.

Şoygu eğer Afganistan kaynaklı herhangi bir güvenlik tehdidi oluşursa Rusya'nın müttefiki Tacikistan'a oradaki üssünden askeri destek sağlayacağını açıkladı. Rusya Savunma Bakanı, terör örgütü militanlarının bu konuda çok ciddi şekilde organize olduğunu ifade etti.

‘TACİKİSTAN’A ASKERİ DESTEK SUNARIZ’

Şoygu, “Sınırda yaşanan olaylar ve militanların Tacikistan topraklarına sızma girişimleri elbette göz ardı etmiyoruz. Tam da bu yüzden kesin olarak şunu söyleyebilirim. Müttefikimiz için, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi için bir tehdit oluşması halinde Rusya elbette karşılık verecektir, bu karşılık ilk olarak da Tacikistan’daki 201. üs ile verilecektir” diye konuştu.

Şoygu, 201. üssün Tacikistan’da ve bölgedeki güvenlik ve huzuru muhafaza etmek için orada olduğunu belirtti.

-Sputnik Türkçe