İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.

DHA
24 Mart 2021 Çarşamba, 06:31
İstanbul'da kar yağışı
Abone Ol google-news

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti.

İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.

Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler