İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.
Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti.
İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.
Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
Video Haberler
- 50 yıldır müzede sergileniyordu, gerçek ortaya çıktı
- Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
- Beyoğlu'nda otomobil kadına çarptı: 5 saniye tepkisi
- Selahattin Demirtaş'ın o konuşmasını paylaştı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Erdoğan'ı kızdıracak 'dolar' videosu
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
En Çok Okunan Haberler
- Alman bankası Commerzbank'tan kritik dolar/TL öngörüsü
- Yarın yapılacak AKP kongresi için çarpıcı iddia
- Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ocak anketi yayınladı
- Şarkıcı Ajdar'ın sahne talepleri dudak uçuklattı
- Mars'taki 'örümceklerin' sırrı çözüldü
- Borsa İstanbul'dan son dakika kararı
- BM'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Perinçek'ten Erdoğan'a 'gizli anlaşma' çağrısı
- İşte en çok vaka artışı yaşanan kentler