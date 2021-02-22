İstanbul'da korkunç iddia! Boğazına bıçak dayadığı kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:25

Olayı gören çevredeki yurttaşlar kız çocuğunun yardımına koştu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkarak alışveriş yapmak için markete gittiği öğrenilen 15 yaşındaki kız çocuğu, S Caddesi'nde önü bir kişi tarafından kesildi.

İddiaya göre, elindeki bıçağı kız çocuğunun boğazına dayayan kişi, kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, kız çocuğunun yardımına koştu.

Bunun üzerine saldırgan, olay yerinden koşarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durumdan haberdar olan kız çocuğunun annesi de küçük çocuğunu da yanına alarak, olay yerine geldi.

Büyük bir korku yaşadığı görülen kız çocuğu, yabancı uyruklu bir kişinin boğazına bıçak dayayarak kendisini kaçırmaya çalıştığını söyledi. Saldırgandan şikayetçi olan genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.