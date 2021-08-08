Diyarbakır'da Kuran kursu binasının çatısında yangın
Diyarbakır'da, üç katlı Kuran kursu binasının çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde çıktı. Üç katlı Kuran kursu binasının çatısında dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi.
İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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