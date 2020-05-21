İstanbul'da lodos etkili oluyor

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:21

İstanbul genelinde lodos etkili olmaya başladı. Lodos, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Lodosun öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde lodos saatte, 57 kilometre hızla eserken İstanbul'da hava sıcaklığının ise gün içinde 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.



