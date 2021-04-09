Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan Montrö Sözleşmesi açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin alternatifi bulunmadığını vurgulayarak, "İlgili tüm devletlerin buna sorumluluk bilinciyle yaklaşacağını umuyoruz. Elbette bu konuda Türkiye, özel bir role sahip" dedi.
ABD, iki savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Montrö Sözleşmesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin taraf devleti olduğunu anımsatan Zaharova, "Anlaşmayı revize etmeye yönelik her türlü girişim ülkemizin çıkarlarını etkiler. Bu sözleşmeyi Karadeniz havzasında istikrar ve güvenliğin, özellikle de savaş gemileri trafiğinin kilit faktörü olarak görüyoruz" dedi.
SORUMLULUK BİLİNCİYLE YAKLAŞILACAĞINI UMUYORUZ
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Karadeniz'e giren, kıyıdaş olmayan ülkelere ait savaş gemilerine tonaj, süre sınırlaması ile bazı kategorilerdeki gemiler için silah türü kısıtlaması getirdiğine dikkat çeken Zaharova, Karadeniz havzasına girişle ilgili bildirimleri gönderme prosedürünün de bu sözleşmeyle düzenlediğinin altını çizdi.
Zaharova, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne istinaden belirlenen uluslararası hukuk düzenlenmesinin Rusya için bir alternatifi olmadığını da vurgulayarak "İlgili tüm devletlerin buna sorumluluk bilinciyle yaklaşacağını umuyoruz. Elbette bu konuda Türkiye, özel bir role sahip" diye ekledi.
Kaynak: Sputnik
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