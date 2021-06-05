İstanbul'da toplam kaç kişiye aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nca Covid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan 1.ve 2. doz toplam aşı miktarının 5 milyonu aştığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan verilere göre, yurt genelinde yapılan toplam aşı sayısı 30 milyon 284 bin 601 oldu. 17 milyon 325 bin 530 kişiye Covid-19 aşısının 1. dozu uygulanırken, bunlardan 12 milyon 959 bin 71 kişinin 2. dozları da tamamlandı.
İSTANBUL
Salgının artış hızının azaltılması ve kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahip olan İstanbul'da 2 milyon 931 bin 613'ü birinci doz, 2 milyon 68 bin 395'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon 8 oldu.
ANKARA
Ankara'da toplam 2 milyon 540 bin 57 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 440 bin 802'ye, ikinci doz miktarı da 1 milyon 99 bin 255'e yükseldi.
İZMİR
İzmir'de ise 1 milyon 173 bin 809'u birinci doz, 897 bin 196'sı ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 71 bin 5 doz Covid-19 aşısı yapıldı.
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