İstanbul'da yangın: Anne ile çocuk yaşamını yitirdi
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.
Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.
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