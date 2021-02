İstanbul’daki hastanelere ‘hazırlık yapın’ mesajı gittiği iddia ediliyor: Mart-nisan uyarısı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:30

İstanbul’da ise pandemi için ayrılmış sağlık kuruluşlarından mart-nisan arası yeni plan yapmalarının istendiği iddialarının da gündeme gelmesi endişeleri beraberinde getirdi. Önlem alınmadığı takdirde vaka sayılarında ciddi artışlar olacağı öngörüsünde bulunan hekimler, “Sıkı bir kapanma yapılmalı, iller arası toplumsal hareketlilik azaltılmalı, aşının dağıtımı eşit olmalı ve aşı uygulamaları hızlandırılmalı. Bunları yapmadığımız zaman öngöreceğimiz bir artış var. Şu anda bir adım atarsak o artışın önüne geçebiliriz” uyarısı yaptılar.

MUTANT YAYILIYOR

Vaka sayılarında yukarı yönlü bir hareket olduğunu hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, şöyle konuştu: “Mart- nisan aylarında gerçekten tekrardan hasta sayılarının yükselmesi ve yoğun bakımların dolmasına neden olabileceğinden kaygı duyuyoruz. Mutant virüsün Türkiye’de olması ve sayıca giderek artıyor olması endişemiz var. İkincisi de karantina kurallarına uyumsuzluk var. Okulların açılması ile hareketliliğin artmasıyla bu risklerin tekrar yükselmesi söz konusu olacaktır. Aşılamada istediğimiz hızda gidemiyoruz. İller bazında baktığımız zaman Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da aşağı yukarı neredeyse hiç aşı yapılmıyor gibi görünüyor. Aşının dağıtımı ile ilgili bir sorun mudur yoksa halk arasında aşı reddi mi vardır bunun çözülmesi lazım. Hasta sayılarının İstanbul’da mart ve nisan ayında artacağı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın da bir kaygısı olduğunu duymaktayız ve buna göre de tedbirler alınması istenmektedir.”

‘YENİDEN YÜKSELİŞTE’

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk ise özetle şunları kaydetti: “Son bir iki haftadır bir yükselme var. Bunun mutasyonla ilişkili olup olmadığını da bilmiyoruz. Tehlike halen devam ediyor. Koronavirüs pandemisi çok etkenli bir şey olduğu için her türlü nüfus hareketi, mutasyon, aşı (başlangıçta hızlı uygulandı sonra yavaşladı) gibi faktörlere baktığımızda halen kırılgan bir zeminde gittiğini söyleyebilirim. Hastaneler geçen aylara göre çok yoğun değil ama bir endişe var. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle endişe var. Bu hastalık yeryüzünden silinmediği sürece her zaman risk var. İlk turda olduğu gibi normalleşme dedikleri yeniden açılma sürecinde şimdilik aceleci davranmıyorlar. Ama önlemler yeterli değil, umut aşıya bağlanmış durumda şu an. Sağlıkçılar sağlık kurumunda olan grup ve aşılanmaları biraz daha kolay. Diğer gruplara, sağlıkçılara vurulduğu gibi kolay olmayacak gibi aşılanma. Bize de mart-nisan gibi iddialar geldi ama ne kadar sağlıklı bilemiyoruz, vaka sayılarında son birkaç haftadır artış gözlendiği için böyle bir şey olabilir.”