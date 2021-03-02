İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükseldi
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükselerek 497 milyon metreküpe ulaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 38,07 arttı. 12 Şubatta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 11,76 yükseldi.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 57,23 olarak ölçüldü.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 68,76, Terkos'ta yüzde 52,87, Sazlıdere'de yüzde 30,41, Alibey'de yüzde 58,55, Büyükçekmece'de yüzde 58,59, Ömerli'de yüzde 68,95, Darlık'ta yüzde 64,91, Elmalı'da yüzde 65,35, Kazandere'de yüzde 61,42 ve Pabuçdere'de yüzde 40,69 olarak kaydedildi.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 497 milyon metreküp seviyesine yükseldi.
İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 753 bin metreküp oldu.
GÜN GÜN DOLULUK ORANLARI
- 6 Şubat: Yüzde 44,34
- 7 Şubat: Yüzde 44,55
- 8 Şubat: Yüzde 44,70
- 9 Şubat: Yüzde 44,78
- 10 Şubat: Yüzde 44,99
- 11 Şubat: Yüzde 45,09
- 12 Şubat: Yüzde 45,48
- 13 Şubat: Yüzde 46,11
- 14 Şubat: Yüzde 46,44
- 15 Şubat: Yüzde 47.20
- 16 Şubat: Yüzde 47.82
- 17 Şubat: Yüzde 48.28
- 18 Şubat: Yüzde 48.67
- 19 Şubat: Yüzde 49.16
- 20 Şubat: Yüzde 50,03
- 21 Şubat: Yüzde 50,56
- 22 Şubat: Yüzde 51,33
- 23 Şubat: Yüzde 52,29
- 24 Şubat: Yüzde 53,14
- 25 Şubat: Yüzde 54,07
- 26 Şubat: Yüzde 55,10
- 27 Şubat: Yüzde 55,58
- 28 Şubat: Yüzde 56,20
- 1 Mart: Yüzde 56,71
SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI
Barajlardaki doluluk oranı, 2 Mart tarihi baz alındığında
- 2006'da yüzde 98,37
- 2007'de yüzde 54,77
- 2008'de yüzde 35,57
- 2009'da yüzde 79,29
- 2010'da yüzde 97,73
- 2011'de yüzde 93,01
- 2012'de yüzde 88,99
- 2013'te yüzde 84,82
- 2014'te yüzde 29,35
- 2015'te yüzde 95,90
- 2016'da yüzde 87,02
- 2017'de yüzde 87,99
- 2018'de yüzde 85,65
- 2019'da yüzde 92,06
- 2020'de yüzde 63,99
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