İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükseldi

02 Mart 2021 Salı, 14:50

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 38,07 arttı. 12 Şubatta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 11,76 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 57,23 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 68,76, Terkos'ta yüzde 52,87, Sazlıdere'de yüzde 30,41, Alibey'de yüzde 58,55, Büyükçekmece'de yüzde 58,59, Ömerli'de yüzde 68,95, Darlık'ta yüzde 64,91, Elmalı'da yüzde 65,35, Kazandere'de yüzde 61,42 ve Pabuçdere'de yüzde 40,69 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 497 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 753 bin metreküp oldu.

GÜN GÜN DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

16 Şubat: Yüzde 47.82

17 Şubat: Yüzde 48.28

18 Şubat: Yüzde 48.67

19 Şubat: Yüzde 49.16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

22 Şubat: Yüzde 51,33

23 Şubat: Yüzde 52,29

24 Şubat: Yüzde 53,14

25 Şubat: Yüzde 54,07

26 Şubat: Yüzde 55,10

27 Şubat: Yüzde 55,58

28 Şubat: Yüzde 56,20

1 Mart: Yüzde 56,71

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 2 Mart tarihi baz alındığında