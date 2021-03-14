İşte 2020’de ‘Yılın En İyileri’
Dünya Kitap tarafından verilecek “Yılın En İyileri Ödülleri”nin sahipleri belli oldu.
30 yaşına basan Dünya Kitap tarafından bu yıl 28. kez verilecek “Yılın En İyileri Ödülleri”nin sahipleri belli oldu. Seçici kurullar kitap dünyasında 5 kategoride 10 ödül belirledi. Ödüller, ilerleyen aylarda yapılacak törenle kazananlara sunulacak. Yılın Telif Kitabı, Selim İleri’nin “Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun” (Everest Yayınları) olarak belirlendi. Yılın Çeviri Kitabı olarak ise Adnan Özer’in Türkçeye Pablo Neruda’dan çevirdiği “Evrensel Şarkı / Canto General” (Can Yayınları) seçildi. Yılın Yayınevi ödülünün sahibi ise VakıfBank Kültür Yayınları oldu.
Yılın I·ş Dünyası Kitabı olarak Mahfi Eğilmez’in “Türkiye Ekonomisi” (Remzi Kitabevi) seçildi. Kaya Erdem’in “Neden Başaramıyoruz? - Demokratik Bir Türkiye” (Doğan Kitap) kitabı ise Yılın I·ş Dünyası Tarihine Tanıklık Eden Kitabı ödülünü kazandı.
Yılın Polisiye Kitabı Yaprak Öz’ün “Villa Şakayık/Bir Yıldız Alatan Macerası” (Oğlak Yayınları) kitabına verildi. Polisiye İlk Kitap Ödülü ise Nihal Orhan’ın “Çaylak” (Alfa Yayınları) kitabının oldu.
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