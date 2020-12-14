İşte Ankara'da yurttaşlara kesilen Covid-10 cezası
Ankara Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında, 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası kesildiği açıkladı.
Ankara Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında, 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası kesildiği açıkladı.
Ankara Valiliği koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında 7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında 1405 kişiye toplamda 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulandığını duyurdu.
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