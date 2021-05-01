İşte Anneler Günü için en teknolojik hediye seçenekleri

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:59

40 YIL HATIRI OLSUN

* Annenize 40 yıl hatırı olsun kıvamında kahveler pişirmek istiyorsanız bu cihaza göz atın. Arçelik K-3190P Telve Türk Kahve Makinesi, 1200 W güç üreten motoruyla öne çıkıyor. Cihaz iki ayrı pişirme haznesi sayesinde aynı anda farklı seçeneklerde kahve hazırlıyor. Pişmeyi algılayan Cooksense teknoloji sayesinde kahvenin en ideal kıvamda hazırlanmasını sağlıyor. Aynı anda 4 fincan kahve pişiren cihazın satış fiyatı 1.177 TL.

* Homend’in Pottoman Türk Kahvesi Makinesi, Royaltea Çay Makinesi, Toastbuster Tost Makinesi ve Handmaid Blender Set ürünlerinden oluşan yeni Homend Gold Serisi 4 farklı renk seçeneği ile anneler için hediye seçenekleri arasırda yer alabilir. Firma Anneler Günü’ne özel kampanyası ile Gold Serisi'ni 2 bin 449 TL yerine, 1.799 TL'ye indirdi.

EVDE KİŞİSEL BAKIM

Annelerine evde kişisel bakım konforu sunmak isteyenler için Braun’un Silk Epil 9 ve Silk expert Pro 5 serileri öne çıkıyor. Braun Silk epil 9, geniş başlığı ile tek seferde daha fazla tüy alım özelliğiyle öne çıkıyor. Cihazın tavsiye edilen satış fiyatı 895 TL. Braun Silk expert Pro 5 IPL’nin fiyatı ise 3 bin 999 TL.

HAVALI SAÇLAR İÇİN

Dyson, Anneler Günü'nde saç bakımına odaklanıyor. Dyson, saç bakım ürünü Dyson Supersonic saç kurutma makinesinin sınırlı sayıda üretilen nikel/fuşya rengini Anneler Günü için özel olarak satışa sundu. Dyson Corrale saç düzleştirici ve Dyson Supersonic saç kurutma makinesi diğer hediye seçenekleri arasında. Dyson Supersonic saç kurutma makinesi 2 bin 999 TL, Dyson Airwrap saç şekillendirici 4 bin 499 TL ve Dyson Corrale ise 3 bin 999 TL’ye satılıyor.

ENGELLERE TAKILMADAN SÜPÜRSÜN

* Karcher, Anneler Günü’ne özel yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Karcher’in KB 5 Kablosuz Pratik Süpürgesi, vakumlama işleminin uygun olmadığı ve geleneksel yöntemlerin zor olduğu her yerde kullanılır. Halı, laminant veya seramiklerin sık temizliği için uygun olan cihazın satış fiyatı 749 lira.

* Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2+ Robot süpürge, siz evde yokken de de evin en sor bölümlerine girerek temizliği yapar. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ mesafeleri doğru şekilde ölçer ve eşyalara çarpmaktan kaçınarak temizliği tamamlar. Cihazın fiyatı 3 bin 499 TL.

MİKROPLARDAN KORUNUN

Fakir Hypo Clean, kimyasal katkı maddesi kullanmadan evde kendi dezenfektanınızı yapmanızı sağlıyor. Bunun için sadece musluk suyu ve yarım gram tuza ihtiyaç var.Fakir Hypo Clean, sürekli temas edilen cep telefonları, çocuklarınızın oyuncakları, süs bitkileri, kıyafetlerinizin hijyeninde kullanılabiliyor. Ayrıca buzdolabı, banyo gibi hijyen isteyen her yeri mikrop ve kötü kokulardan arınıyor. Cihazın fiyatı 2 bin 180 TL.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN

* Oppo Watch, kalp atış hızı ve nabız gibi fiziksel verileri takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği var.

* Honor MagicWatch 2 akıllı saat, 100’den fazla egzersiz modu, kalp ritim takibi, uyku ve stres takibi yapıyor.

Bu yıl 9 Mayıs tarihinde kutlanacak Anneler Günü’nü farklı kılmak isteyen HUAWEI ise, yeni kampanyası ile hem indirim kuponları dağıtıyor hem de anneleri için en güzel mesajları yazan kullanıcıları 50 üründen oluşan bir seçki ile ödüllendiriyor. HUAWEI’nin Anneler Günü kampanyası 26 Nisan ve 11 Mayıs tarihleri arasında sürecek.

HAFTANIN YENİSİ

Mor renkli iPhone geldi

Apple “Baharı getirdik” sloganıyla yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K’yi tanıttı. Yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş olmak üzere 7 farklı seçeneğiyle gelen yeni iMac, 11.5 mm kalınlığında ve 4.5 kilogram ağırlığında. Yeni iMac’in en üst modelinin (512 GB’lik depolama, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU) Türkiye satış fiyatı ise 18 bin 899 TL olarak açıklandı. Mor renkli iPhone 12 mini’nin Türkiye fiyatı 9 bin 999 TL’den başlarken, yine mor renkli iPhone 12’nin başlangıç fiyatı ise 10 bin 999 TL olacak.



