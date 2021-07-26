İşte Boğaziçi'nde rektörlük adaylığı beklenen isimler
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarının yayın yaptığı Boğaziçi TV, rektörlük seçimlerinde aday olması beklenen isimleri duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandıktan 6,5 ay sonra görevden alınan Melih Bulu'nun yerine vekaleten rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirilmişti.
Boğaziçi TV'nin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi rektör seçimlerinde ilk adaylar belli oldu. Akademisyenler Mine Eder, Ünal Zenginobuz, Cem Say ve Ali Tekcan'ın bileşenler arası rektörlük seçiminde aday olmaları bekleniyor!" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımın ardından Boğaziçi Dayanışması'ndan açıklama geldi.
Açıklamada, "Biz, tüm bileşenlerin ortak katılımıyla gerçekleşecek seçimi taleplerimiz için olmazsa olmaz görüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi kamuoyunu, aşağıda açıkladığımız ilkeleri-talepleri sahiplenen bir rektör adayı etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz!" denildi.
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