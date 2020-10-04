İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il

04 Ekim 2020 Pazar, 13:42

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ili yazdı. Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;

"Her akşam saat 19.00 civarında Türkiye’deki salgının ve yarattığı etkinin durumunu gösteren tablo nasıl oluşturuluyor?

Uzun süredir merak ettiğim soruyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiğimde, verilerin ne denli sağlıklı olduğunu, Türkiye’nin ne denli gelişmiş bir dijital sağlık altyapısına sahip olduğunu önce özetledi.

Koca, cep telefonundan girip bazı illerin ilçelerine kadar ulaştı ve oradaki salgın durumuna yönelik her veriyi anında görme olanağına sahip…

Filyasyon ekiplerinin ne kadar zamanda oraya gittiğini, nasıl bir tıbbi müdahalede bulunduklarını, hangi ilaçları verdiklerinden veriler anında cep telefonuna ulaşıyor.

Bu aşamada kitle bağışıklığının en yüksek nerede oluştuğunu soruyorum, ekrandan bakıp, “Adıyaman” yanıtını veriyor.

Ancak PSR testi yapan makineye virüs kalıntısı bulaşmış, makinenin kontamine olmuş olabileceğine de dikkat çekiyor, denetim yapılmasını istediğini bildiriyor…"