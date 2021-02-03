İster soğanlı, ister soğansız menemen cep yakıyor
Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak'ın araştırmasına göre, Ocak ayında menemen maliyetleri bir önceki yıla göre soğanlıda yüzde 31, soğansızda yüzde 36 artış gösterdi.
Ocak ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 14.97 artışla, kasım ve aralık ayının ardından yine beklenti üzerinde geldi. Tüketici fiyatlarında ocakta aylık artış ise yüzde 1.68 olarak kaydedildi.
Ocak ayında menemen maliyetleri bir önceki yıla göre soğanlıda yüzde 31, soğansızda yüzde 36 olmak üzere artış gösterdi. Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak'ın enflasyon verilerini baz alarak oluşturdukları Menemen Endeksi’nin Ocak 2021 verileri açıklandı.
Menemen maliyetleri artmasına rağmen ocak ayındaki artış hızı aralık ayına göre düştüğü için Menemen Endeksi aralık ayında 12.1 puan (soğanlı) ve 12.4 puan (soğansız) düşüş gösterdi. Yumurta ve kuru soğan fiyatları aralık ayında artarken çarliston biber ve domates fiyatlarında azalışlar gözlemlendi. Buna göre değişimler çarliston biber (yüzde 19 artış), kuru soğan (yüzde 6 azalış), domates (yüzde 17 azalış) ve yumurta (yüzde 4 azalış) şeklinde oldu.
SEPETTE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEĞİN PAYI YÜKSELDİ
24 aylık verilere göre Menemen Endeksi’ndeki oynaklık ve mevcut menemen maliyetlerinin hareketli ortalama üzerinde olması, 2021'de Gıda ve Alkolsüz İçecekler kaleminin enflasyon sepetindeki ağırlığının arttırılması gerektiğine işaret ediyordu ve endeksin işaret ettiği gibi gıda ve alkolsüz içecek grubunun ağırlığı ocak ayında yüzde 25.94’e yükseldi.
HAL FİYATLARI KAFA KARIŞTIRDI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 14.97 açıklanırken en büyük artışlardan biri gıda ve alkolsüz içeceklerde gözlemlendi. Hal fiyatlarına bakıldığında kış toprak ürünlerinde fiyatların makul olması kafaları karıştıran bir unsur oldu. Bu durum gıda fiyatlarında üretimde değil değer zincirinin toptan satış ve perakende gibi daha ileri süreçlerinde doğan maliyetlerin fiyatları yükseltmesi sorununu da tekrar gündeme getirdi ve gıdada fiyat izleme komisyonu gibi yapıların tartışılır hale gelmesini sağladı.
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