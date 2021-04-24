İstifa etmeyen Recevik’in ismi G.Saray’ın internet sitesinden kaldırıldı
Galatasaray yönetiminde ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik arasındaki “istifa” krizinde şaşkınlık yaratan bir adım atıldı. Görevine aktif şekilde devam eden Mahmut Recevik’in adı ve fotoğrafı, Galatasaray Kulübü’nün resmi internet sitesinde yer alan “Yönetim Kurulu” üyelerinin olduğu bölümünden kaldırıldı.
HABERİ, BİLGİSİ YOK
Bu olayı öğrendikten sonra kendisine ulaştığımız Mahmut Recevik; isminin yönetim kurulu listesinden silinmesinden haberinin ve bilgisinin olmadığını belirtti. Recevik, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmediğini de açıkladı.
İSTİFA POLEMİĞİ
Mustafa Cengiz’in “Futbolcuların şeref ve haysiyetlerini hatırlamaları gerek” sözü sonrası 16 Nisan’daki toplantıda yöneticiler, başkanın istifasını istemişti. Recevik, bu toplantıdaki konuşmaları sosyal iletişim platformu ClubHouse’da anlattı. Mahmut Recevik, bu hareketi nedeniyle 18 Nisan’daki olağanüstü zirvede kulübün tüm kurul üyelerinden özür dilemişti. Ancak Cengiz, 20 Nisan’daki yönetim toplantısında, Recevik’e “İstifa et” demişti.
KRİTİK 90 DAKİKA
Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında bugün saat 20.30’da deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak. Maça 2 günlük Antalya kampıyla hazırlanan Sarı-Kırmızılılarda sakat Falcao, Onyekuru, Yedlin ve Covid-19 karantinası süren Muhammed forma giyemeyecek. Mücadeleyi beIN Sports 2 naklen yayımlayacak.
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