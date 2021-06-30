Maruz bırakıldığı istismarı ifşa etti: Hafsanur Sancaktutan kimdir?
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, çocukken dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı. Instagram üzerinden paylaşımda bulunan ve "Artık susmak yok” diyen Sancaktutan, kısa sürede sosyal medyada cesaretinden dolayı takdir topladı.
Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma Türkiye'nin gündeminde. Dava kapsamında tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağıyor. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılıyor.
Olaya ilişkin olarak, oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hikayesi üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukken dedesi tarafından istismara maruz kaldığını açıkladı. Sancaktutan, "Artık susmak yok” dedi.
Cesaretiyle takdir toplayan ve kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Sancaktutan'ın kim olduğu da merak edildi.
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Rizelidir.
Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilendi.
İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül kazandı.
Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor.
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