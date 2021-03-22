İsveç bankasından TL yorumu: Erdoğan'ı işaret etti

Merkez Bankası (TCMB) başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasının ardından açıklamada bulunan Nordea’nın Küresel Strateji Uzmanı Andreas Steno Larsen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesine dikkat çekerek TL’de iyimser pozisyon almayacaklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2021 Pazartesi, 15:05
İsveç bankasından TL yorumu: Erdoğan'ı işaret etti
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararname ile Naci Ağbal’ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

İsveç merkezli Nordea’nın Küresel Strateji Uzmanı Andreas Steno Larsen, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Larsen paylaşımında, Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı yönettiği sürece TL’de hiçbir zaman iyimser(boğa) pozisyon almayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Piyasanın yenilenmesinden/açılışından sonra yaşanan TL’deki çalkantı dolardan çok euro için büyük bir sorun.'


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