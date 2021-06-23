İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 E Grubu son maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya gelecek.
EURO 2020 tüm heyecanıyla sürüyor.
4 puanla E Grubu'nda lider olan İsveç, Polonya'ya yenilmemesi halinde üst tura çıkmayı garantileyecek.
Eğer İsveç yenilir ve grubun diğer maçı berabere sonuçlanırsa, İsveç, Slovakya ve Polonya’nın aralarında oynadıkları maçların sonuçlarına göre sıralama belli olacak. Daha zor durumda olan Lewandowski’li Polonya’nın tek şansı ikinci olmak ve bunun için de hem kazanmaları hem de Slovakya - İspanya maçının berabere bitmemesi gerekiyor.
İSVEÇ - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rusya'da oynanacak İsveç, Polonya maçıTSİ 19.00'da başlayacak ve Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
İsveç: Olsen, Augustinsson, Danielsson, Lindelöf, Lustig, Ekdal, Forsberg, Olsson, Larsson, Berg, Isak
Polonya: Szczesny, Bednarek, Glik, Bereszynski, Puchacz, Moder, Zielinski, Klich, Jozwiak, Swiderski, Lewandowski
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