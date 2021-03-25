İşveren, sendikaya üye olan işçilerin e-devlet şifrelerini alarak istifaya zorluyor
Öztek Tekstil ve ST Giyim işyerleri, TEKSİF’te örgütlenmeye başlayan yaklaşık 600 civarında işçiyi tehdit ederek, “Sendikaya üye olursanız, işyerini kapatırım” dedi.
Adıyaman’da, uluslararası bir giyim firması içinde üretim yapan iki fabrikada sendikaya üye olan işçiler işverenleri tarafından tehdit edildi. TEKSİF Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, “Mücadelemiz hem sahada hem de hukuki boyutta devam edecek” dedi.
İşçiler, Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası’na üye oldu. TEKSİF, Adıyaman’da faaliyet gösteren Öztek Tekstil ile ST Giyim’de yasalara aykırı hareket edildiğine dikkat çekti. Aynı işverene ait iki ayrı işyeri olan fabrikalardan Öztek Tekstil’de 330 kişi, ST Giyim’de de 265 kişi çalışıyor. Fabrikalardan birisinin dünyaca ünlü İspanyol Inditex grubuna ait Zara ve diğer markalara, diğer işyerinin de savunma sanayii için üretim yaptığına işaret eden TEKSİF, şu bilgileri verdi:
“İşveren Zara’dan ve savunma sanayiinden sipariş alabilmek için, işçi haklarına saygı duyacağını taahhüt etmesine rağmen buna uymuyor. Çalışanlar, işyerlerinde kötü çalışma koşullarına karşı anayasal haklarını kullanarak Türk-İş’e bağlı sendikamıza üye oldu. Ancak işveren çalışanların sendikaya üye olduğunu öğrenir öğrenmez yasadışı yollara başvurmaya başladı. İşveren, sendikalaşma sürecinde işyerlerinin tabelalarını söktü, ardından da çalışanları sendikaya üye olmaları halinde fabrikaları kapatmakla tehdit etti. ‘Sendikalı olursanız sizleri ekmeğinizden ederiz’ dediler.”
ORMAN KANUNU
Emekçilerin sendikadan istifa etmeleri için baskı ve tacize maruz kaldıklarına, iftira ve hakarete uğradıklarına dikkat çeken sendika temsilcileri, “Çalışanların ellerinden zorla e-Devlet şifreleri alınarak sendikadan istifa ettiriliyor. İşçiler, asgari ücretin altında zor şartlarda, kuralsızca çalıştırılıyor. Yasal olmamasına rağmen zorla fazla mesaiye bırakılıyorlar. Fazla mesai ücretleri de bankaya yatırılmıyor, elden veriliyor. SGK primi eksik yatırılıyor, devletten vergi kaçırılıyor” iddiasında bulundu.
TEKSİF Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, Öztek ve ST Giyim’de resmen “orman kanunları” uygulandığını savundu. “Bu düzen böyle gitmeyecek” diyen Çelik, “Ancak bilinmelidir ki bizler burada haksız bir şekilde tehdit edilen, baskı gören emekçi kardeşlerimizle birlikte birlik ve beraberlik içinde mücadelemize dimdik devam edeceğiz. Mücadelemiz hem sahada hem de hukuki boyutta devam edecek” dedi. Çelik, “Alın teriyle emek mücadelesi veren insanların ekmekleriyle oynamak, bir insanlık suçudur. Siz yapawrsanız yapın, ne bizleri de Öztek ve ST Giyim emekçilerini de yıldıramayacaksınız. Öztek ve ST Giyim emekçisi sendikasına kavuşacak, başka yolu yok” diye konuştu.
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