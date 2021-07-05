İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtladı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:50

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira öncesinde gündemine gelen hocalardan biri olan İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, EURO 2020'de İspanya maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında "Fenerbahçe'ye gidecek misin" şeklinde bir soru gelmesinin üzerine Petkovic, "Herhalde medyanın haberi yok, Fenerbahçe yeni bir teknik direktör buldu. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Bir teknik adam olarak, kararları sadece ben vermiyorum" dedi.

"BAĞLANTISI OLAN BANA ULAŞSIN"

Milli Takım'da devam edip etmeyeceği sorusuna 57 yaşındaki çalıştırıcı "Birilerinin bağlantıları varsa bana ulaşabilir. Mail adresimi de veririm, sonunda belki komisyon da alabilir. Bazıları yüzde 20 alıyor, bazıları daha az" diye yanıt verdi.

İsviçre, çeyrek finalde 120 dakikası 1-1 biten maçın sonunda İspanya'ya penaltılarda 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.