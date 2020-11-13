İsviçre'de şirketler ödedikleri rüşveti vergiden düşüremeyecek
İsviçre'de şirketlerin bireylere ödedikleri rüşvetler ve suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi için yaptıkları ödemeler vergiden düşürülemeyecek.
İsviçre'de şirketlerin bireylere ödedikleri rüşvetler ve suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi için yaptıkları ödemeler vergiden düşürülemeyecek.
Vergi cenneti namından kurtulmak isteyen İsviçre'de yeni uygulama 2022'de yürürlüğe girecek.
Ülkede kamu görevlilerine ödenen rüşvetler halihazırda vergiden düşülemiyordu.
İsviçre'de rüşvet 2015 yılında yasaklanmıştı.
Hükümet vergi yasasını ceza yasasıyla uyumlu hale getirdiklerini söyledi.
Bu uygulamanın sonlanması için yıllardır çağrılar yapılıyordu.
1996'da OECD ülkelerinin yarısı, diğer ülkelerde kamu görevlilerine verilen rüşvetlerin vergiden düşürülmesine izin veriyordu.
Bunlar arasında Almanya, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre de vardı.
Bu ülkelerdeki şirketler, bazı ülkelerde iş yapabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldıklarını söylüyordu.
Yıllar içinde ülkelerin rüşvet pratikleri değiştikçe OECD rüşvetçilik ve kara para aklama konusunda daha sıkı kurallar için baskı yaptı.
İsviçre 2001 yılında kamu çalışanlarına yönelik rüşvetin vergiden düşülmesini engelledi.
Şirketlerin bireylere rüşvet vermesi de 2015'te suç ilan edildi.
Avrupa Birliği İsviçre'yi geçen yıla kadar vergi cenneti ülkeler listesinde tutuyordu.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
Video Haberler
- Çürük elmalar meyve suyu üretiminde kullanılacak
- Akşener yurttaşla türkü söyledi
- Beyoğlu'nda insanlık ölmemiş dedirten davranış
- Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı kamerada
- Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Korkunç an kamerada
- Sakarya'da insanlık ölmüş dedirten olay!
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Fatih Altaylı'ya kötü haber