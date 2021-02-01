İtalya, İngiltere’deki koronavirüs mutasyonun cerrahi maskelerden geçebildiğini iddia etti
İtalya'da Covid-19'la Mücadele Gücü Başkanı Pier Luigi Bartoletti, koronavirüsün İngiltere’de uğradığı mutasyonun cerrahi maskelerden bulaşabileceği iddiasını gündeme getirdi.
Doktor Bartoletti, Covid-19'un B117 mutasyonunun cerrahi maskeleri aştığını öne sürdü. Bartoletti, yeterince havalandırılmayan kapalı alanlarda uzun süre bulunulması halinde mutasyonun, cerrahi maskelerden bulaşabilme potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekti.
Doktor Bartoletti, FFP2 veya FFP3 tipi maskeler kullanıldığında bu riskin olmadığını belirtti.
DAHA FAZLA KİŞİYE BULAŞIYOR
Bartoletti, "Virüs kendimizi korumak için aldığımız önlemlere uyum sağlıyor. İngiltere mutasyonu daha güçsüz bu da onu daha az ölümcül yapıyor ama bundan dolayı çok daha fazla kişiye bulaşıyor" dedi.
Doktor Bartoletti, "Henüz elimizde bilimsel bir kanıt yok ancak virüsün gittikçe daha fazla yayıldığını farkettik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: (NTV)
Fotoğraf: Dire
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