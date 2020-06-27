İtalya'da Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü

İtalya'da yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 34 bin 716'ya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2020 Cumartesi, 19:50
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak, 34 bin 716'ya yükseldi. 

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 802'lik düşüşle 16 bin 836'ya geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 136'ya ulaştı. Son 24 saatte 175 yeni vaka kaydedildi. 

İyileşenlerin sayısı bugün 969'luk artışla 188 bin 584'e çıktı. 

Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 34 bin 716'ya yükseldi. Günlük ölüm artışı, salgının başladığı ilk günlerdeki seviyeye geri dönerek, 29 Şubat’tan (8) bu yana ilk kez bu denli düşük çıktı. 

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 277 bin 273 test yapıldı. 


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