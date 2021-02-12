İtalya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 93 bini aştı

12 Şubat 2021 Cuma, 21:44

İtalya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya’da son 24 saatte 13 bin 908 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 697 bin 296’ya ulaştığı kaydedildi. Son 24 saatte 316 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 93 bin 45’e yükseldi. İtalya Sağlık Bakanlığı, 16 bin 422 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 402 bin 174’e düştüğünü açıkladı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 31 azalarak 2 bin 95’e geriledi.

3 BÖLGEDE RİSK DÜZEYİ “ORTA SEVİYEYE” ÇIKARILDI

İtalya Sağlık Bakanlığı, 16-25 Şubat tarihleri arasında Abruzzo, Liguria ve Toskana Bölgeleri’nde düşük (sarı) olan risk düzeyinin, orta seviyeye (turuncu) çıkarılacağını duyurdu.

Turuncu bölge olan Umbria ve Trentino özerk bölgesinin konumunda değişiklik olmazken, Sicilya Adası’nın risk düzeyi sarıya çekildi. Bakanlık, yürürlükte olan zorunlu haller dışında bölgeler arası seyahat yasağının devam edeceğini açıkladı.