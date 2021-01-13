İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 507 artarak 80 bin 326'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 15 bin 774 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 319 bin 36'ya ulaştı.
Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 564 bin 774, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 579 oldu.
Yaşamını yitirenlerin sayısı 507 artarak 80 bin 326'ya yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 532 artışla 1 milyon 673 bin 936'ya ulaştı.
AŞILANANLARIN SAYISI 800 BİNİ GEÇTİ
Öte yandan, Covid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son verilere göre aşılananların sayısı 800 bin 730 oldu.
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