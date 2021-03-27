İtalya'da korkutan deprem
Adriyatik Denizi'nin İtalya açıklarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, birçok ülkede hissedildi.
Adriyatik Denizi'nde bugün yerel saatle 14.47'de bir deprem meydana geldi.
5.9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre mesafede. Yerin 60 kilometre altında gerçekleşen depremin, Adriyatik'in diğer kıyısındaki Hırvatistan'a uzaklığı ise, 120 kilometre.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, deprem İtalya ve Hırvatistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan ve Slovenya gibi ülkelerde de hissedildi.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a davet
- Berat Albayrak 'yeni kabinede' iddiası
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Yol kayboldu! Düzce'de faciadan dönüldü
- Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
- Çarpıcı anket: İşte yurttaşın tercihi
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?
- 4 kentte milletvekili sayısı değişti!
- Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef aldı
- Reisbank hayırlı günler diler!